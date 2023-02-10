Karaman'a getirilen depremzedeler KYK yurtlarına yerleştiriliyor

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KARAMAN (AA) - "Asrın felaketi" olarak nitelenen, Kahramanmaraş merkezli 10 ili etkileyen 7,7 ve 7,6 büyüklüğündeki depremlerin ardından Karaman'a getirilen depremzedeler, Kredi Yurtlar Kurumu (KYK) yurtlarına yerleştiriliyor.

Gaziantep, Kahramanmaraş, Adıyaman ve Hatay'da depremi yaşayan 700 kişi, AFAD ve Karaman Valiliğinin koordinesinde ilçeye getirildi. Depremzedeler, Hatuniye KYK Kız Yurdu'na yerleştirildi.

Depremzedelerin barınma, sağlık, gıda ve giyecek ihtiyaçları, Valilik tarafından kurulan yardım merkezlerince karşılanıyor. Yurdun zemin katında bulunan salonda vatandaşlar tarafından getirilen giyecek ve ayakkabılar, görevliler ve gönüllülerce ayrıştırılarak ihtiyacı olanlara dağıtılıyor.

Hatuniye KYK Kız Yurdu dolduktan sonra kente gelen depremzedelerin Nefise Sultan KYK Kız Yurdu'na yerleştirilecekleri öğrenildi.



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