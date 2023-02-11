Kahramanmaraş'ta 6 yaşındaki Ecrin'in mektubu Vali Akkoyun'u duygulandırdı

Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM
Yerel Haber Hattı 0536 266 79 69
Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Kahramanmaraş'ta 6 yaşındaki Ecrin'in mektubu Vali Akkoyun'u duygulandırdı

AA

Kahramanmaraş'ta 6 yaşındaki Ecrin'in mektubu Vali Akkoyun'u duygulandırdı

KARAMAN (AA) - "Asrın felaketi" olarak nitelenen Kahramanmaraş merkezli 10 ili etkileyen depremlerin ardından ülkenin her yerinden bölgeye yardımlar sürerken Antalya'dan oyuncaklarını ve bir zarfın içinde harçlıklarını gönderen 6 yaşındaki Elisa Ecrin Şişe'nin mektubu, Karaman Valisi Tuncay Akkoyun'u duygulandırdı.

Koordinatör vali olarak Kahramanmaraş'ta görevlendirilen Akkoyun, yardımların en iyi şekilde dağıtılması için çalışmaları bizzat yerinde takip ediyor.

Antalya'nın Manavgat ilçesinden Kahramanmaraş'a oyuncaklarını ve bir zarfın içinde harçlıklarını gönderen 6 yaşındaki Elisa Ecrin Şişe'nin mektubunda "Canım kardeşlerim. Çok üzgünüm. Bu deprem yüzünden Allah yardımcımız olsun. Yalnız değilsiniz. Hepimizi Allah korusun." ifadeleri yer aldı.

Mektubu sosyal medya hesabından paylaşan Vali Akkoyun, "Sevgili Ecrin kızımız. Senin güzel yüreğin, aziz milletimizin desteği ve duasıyla bu zor günleri atlatacağız inşallah. Kumbaranda biriktirdiğin para depremzede kardeşlerine ulaştı. Gözlerinden öpüyorum." ifadelerini kullandı.

Öte yandan Elisa Ecrin'in yardım paketini hazırlarken çekilmiş görüntüleri ilgi gördü.

Bu yıl okula başladığı ve defalarca kalp ameliyatı geçirdiği öğrenilen Şişe'nin ailesi tarafından çekilen videoda, "Oyuncaklarım ve giyeceklerim hazır. Artık paralara geçiyoruz. Artık abur cubur yemeyeceğim. Depremdeki arkadaşlarımı düşüneceğim." diyerek paraları zarfa koyması yer alıyor.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Karaman haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Karaman Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

İLGİLİ HABERLER

Karaman'a getirilen depremzedeler KYK yurtlarına yerleştiriliyor
YEREL HABERLER Karaman'a getirilen depremzedeler KYK yurtlarına ...
Adıyaman'da bir kadın enkaz altından 86 saat sonra kurtarıldı
YEREL HABERLER Adıyaman'da bir kadın enkaz altından 86 saat sonra ...
Hatay'da enkaz altında kalan 6 kişi 72 saat sonra kurtarıldı
YEREL HABERLER Hatay'da enkaz altında kalan 6 kişi 72 saat sonra ...
(Görüntülü)ELBİSTAN&#039;DA ENKAZDA KALAN HAKİM ÇİFT TOPRAĞA VERİLDİ
YEREL HABERLER (Görüntülü)ELBİSTAN'DA ENKAZDA KALAN HAKİM ÇİFT ...
(Görüntülü)DEPREMDE ÖLEN UĞUR ÖĞRETMEN İLE 2 ÇOCUĞU TOPRAĞA VERİLDİ
YEREL HABERLER (Görüntülü)DEPREMDE ÖLEN UĞUR ÖĞRETMEN İLE 2 ÇOCUĞU ...
Elbistan'da enkazda kalan hakim çift toprağa verildi  
YEREL HABERLER Elbistan'da enkazda kalan hakim çift toprağa verildi ...
Depremde ölen Uğur öğretmen ile 2 çocuğu toprağa verildi
YEREL HABERLER Depremde ölen Uğur öğretmen ile 2 çocuğu toprağa ...

İnternet sitemizde kullanılan çerezlerle ilgili bilgi almak ve tercihlerinizi yönetmek için Çerez Politikası, daha fazla bilgi için Aydınlatma Metni sayfalarını ziyaret edebilirsiniz. Sitemizi kullanarak çerezleri kullanmamızı kabul edersiniz.