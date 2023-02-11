Kahramanmaraş'ta 6 yaşındaki Ecrin'in mektubu Vali Akkoyun'u duygulandırdı

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KARAMAN (AA) - "Asrın felaketi" olarak nitelenen Kahramanmaraş merkezli 10 ili etkileyen depremlerin ardından ülkenin her yerinden bölgeye yardımlar sürerken Antalya'dan oyuncaklarını ve bir zarfın içinde harçlıklarını gönderen 6 yaşındaki Elisa Ecrin Şişe'nin mektubu, Karaman Valisi Tuncay Akkoyun'u duygulandırdı.

Koordinatör vali olarak Kahramanmaraş'ta görevlendirilen Akkoyun, yardımların en iyi şekilde dağıtılması için çalışmaları bizzat yerinde takip ediyor.

Antalya'nın Manavgat ilçesinden Kahramanmaraş'a oyuncaklarını ve bir zarfın içinde harçlıklarını gönderen 6 yaşındaki Elisa Ecrin Şişe'nin mektubunda "Canım kardeşlerim. Çok üzgünüm. Bu deprem yüzünden Allah yardımcımız olsun. Yalnız değilsiniz. Hepimizi Allah korusun." ifadeleri yer aldı.

Mektubu sosyal medya hesabından paylaşan Vali Akkoyun, "Sevgili Ecrin kızımız. Senin güzel yüreğin, aziz milletimizin desteği ve duasıyla bu zor günleri atlatacağız inşallah. Kumbaranda biriktirdiğin para depremzede kardeşlerine ulaştı. Gözlerinden öpüyorum." ifadelerini kullandı.

Öte yandan Elisa Ecrin'in yardım paketini hazırlarken çekilmiş görüntüleri ilgi gördü.



Bu yıl okula başladığı ve defalarca kalp ameliyatı geçirdiği öğrenilen Şişe'nin ailesi tarafından çekilen videoda, "Oyuncaklarım ve giyeceklerim hazır. Artık paralara geçiyoruz. Artık abur cubur yemeyeceğim. Depremdeki arkadaşlarımı düşüneceğim." diyerek paraları zarfa koyması yer alıyor.



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