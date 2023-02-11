Karaman'da dikiş makineleri depremzedeler için çalıştırılıyor

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KARAMAN (AA) - MEHMET ÇETİN - Karaman Halk Eğitim Merkezi bünyesindeki giyim kurslarında görevli usta öğreticiler ve kursiyerler, Kahramanmaraş merkezli depremlerden etkilenenler için aralıksız çalışıyor.

İl Milli Eğitim Müdürü Mehmet Çalışkan, AA muhabirine, usta öğreticiler ve kursiyerlerin, hayırseverler tarafından bağışlanan kumaşları işleyerek kullanıma hazırladığını söyledi.

Herkesin yaraları sarmak için elinden geldiğince çaba gösterdiğini anlatan Çalışkan, şöyle konuştu:



"Milli Eğitim camiası olarak ilk günden itibaren bir şeyler yapmaya çalışıyoruz. Halk eğitim merkezimizdeki usta öğreticiler ve kursiyerleri olarak hemen bir organizasyon içine girildi. Giyecek ve battaniye üretilmeye başlandı. Üretilenlerin bir kısmını deprem bölgesine gönderdik. Şimdi ilimize gelen depremzedelerin ihtiyaçlarını karşılayacağız."

- "Kursiyerlerimizin yıl boyunca öğrendikleri, böyle bir faaliyette daha değerli oluyor"

Karaman Halk Eğitim Merkezi Müdürü Mehmet Serin de depremzedelerin ihtiyaçlarının karşılanması için pijama takımı ve battaniye hazırladıklarını dile getirdi.

Öğretmenler, usta öğreticiler ve kursiyerlerin insan üstü bir gayretle çalıştığını vurgulayan Serin, "Bu ürünler KYK yurtlarına yerleştirilen depremzedelerin ihtiyaçlarını karşılayacak. Altı yerde çalışmalarımız devam ediyor. İhtiyaç olduğu sürece üretmeye devam edeceğiz." dedi.

Usta öğretici Nesrin Elif Gürbüz, ekip arkadaşlarıyla depremzedelerin ihtiyaçları için bir araya geldiklerini belirterek, "İnşallah birkaç kişinin yüzünü güldürürüz. Allah'ım milletimize böyle bir acı bir daha yaşatmasın. Dualarımız onlarla. Kursiyerlerimizin yıl boyunca öğrendikleri, böyle bir faaliyette daha değerli oluyor." ifadelerini kullandı.

Giyim öğretmeni Hatice Han ise "İnşallah küçük de olsa bir katkımız olur. Yöneticilerimiz bizlere destek oluyor. Hayırsever vatandaşlarımız kumaş getiriyor. İyi şeyler ortaya çıkıyor." diye konuştu.



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