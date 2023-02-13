Başkan Kalaycı'dan yardım kampanyasına destek verenlere teşekkür etti

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KARAMAN (AA) - Karaman Belediye Başkanı Savaş Kalaycı, Kahramanmaraş merkezli depremler sonrası belediye tarafından kentte başlatılan yardım kampanyasına destek olan vatandaşlara teşekkür etti.

Kalaycı yaptığı yazılı açıklamada Türk Milletinin el ele verince tüm zorlukların üstesinden gelebileceğini bir kez daha gösterdiğini belirtti.

Kalaycı açıklamasının devamında şunları kaydetti:

"Deprem felaketinin hemen ardından Karaman genelinde yapmış olduğumuz çağrıya katılarak birlik ve beraberlik içerisinde yardımlaşmanın en güzel örneğini gösteren vefalı Karaman halkına teşekkür ediyorum. 7'sinden 70'ine her yaştan vatandaşımızın yoğun ilgi gösterdiği, büyük bir dayanışma ve yardımlaşma ruhuyla seferber olduğu yardım kampanyasında onlarca tır yardım malzemesini deprem bölgesine gönderdik. Çağrımızı başlattığımız günden bu yana yardım kampanyamıza katılan vefalı Karaman haklına teşekkürler ediyorum. Aziz Milletimizin başı sağ olsun."

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