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Deprem bölgesindeki jandarma personelinin eşleri depremzedeler için ekmek üretiyor

AA

Deprem bölgesindeki jandarma personelinin eşleri depremzedeler için ekmek üretiyor

KARAMAN (AA) - MEHMET ÇETİN - Kahramanmaraş merkezli depremler sonrası Karaman'dan deprem bölgesine giden jandarma personeli arama kurtarma çalışmalarına katılırken, eşleri de depremzedeler için ekmek üretiyor.

"Asrın felaketi" olarak nitelenen depremlerin ardından Türkiye'nin dört bir yanından deprem bölgesine yardım seferberliği sürüyor.

Depremler sonrası Karaman'dan deprem bölgesine giden jandarma personeli, arama kurtarma çalışmalarına destek oluyor.

Karaman'da kalan jandarma personelinin eşleri ise Nefise Sultan Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesinin mutfak bölümünde, öğretmen ve öğrencilerle bir araya gelerek, her gün depremzedeler için ekmek üretiyor.

- Günlük 10 bine yakın yemek yapıp dağıtılıyor

Okulun müdürü Bedri Yılmaz, AA muhabirine, deprem haberini aldıkları andan itibaren hemen okulda bir kriz masası oluşturduklarını söyledi.

Bazı öğretmenlerle jandarma personelinin arama kurtarma çalışmalarına katılmak için bölgeye gittiklerini aktaran Yılmaz, "Hatay'da okul olarak bir seyyar mutfak kurduk. Burada öğretmen ve öğrencilerimiz günlük 10 bine yakın yemek yapıp dağıtıyor. Karaman'da kalan öğretmenlerimiz de öğrenciler ve Jandarma Komutanlığında görev yapan jandarma personelinin eşleriyle birlikte deprem bölgesine gönderilmek üzere ekmek üretmeye başladık. Günlük 6-8 bin arasında ekmek üretiyoruz." diye konuştu.

- Kimse mazeret üretmeden gece gündüz çalışıyor

Okulun el sanatları öğretmeni ve Karaman İl Jandarma Komutanı Mustafa Çetinkaya'nın eşi Zübeyde Çetinkaya da ellerinden geldiği kadar depremzedelere destek olmaya çalıştıklarını anlattı.

Depremin hemen ardından okulun mutfak bölümünde ekmek üreterek, bölgeye göndermeye başladıklarını vurgulayan Çetinkaya, şunları kaydetti:

"Arkadaşlarla vardiyalar oluşturduk. Gece gündüz buradayız. Deprem bölgesindeki insanlarımız, arama kurtarma çalışmalarına katılan arkadaşlarımız zor şartlar altındalar. Onların acılarını yüreğimizde hissediyoruz. Jandarma personeli deprem bölgesine görevlendirildi, bizler de buradayız. Küçük çocuğu olanların başında bir arkadaşımız kalıyor. Büyük çocuğu olanlar arkadaşlarına bırakıyor. Kimse mazeret üretmiyor. Ben burada çalışan tüm öğretmen, öğrenci ve jandarma personeli eşlerine teşekkür ediyorum."

- Kıdemli Üstçavuş Arzu Daştan da mesai saati dışında çalışmalara destek veriyor

Ekmek üretimine destek veren İl Jandarma Komutanlığında görevli Jandarma Kıdemli Üstçavuş Arzu Daştan ise mesai saatleri dışında ekmek üretimine gücünün yettiği kadar destek verdiğini söyledi.

Jandarma personeli eşi Emel Yiğit de "Eşimin işi gereği Karaman'dayız. Kendisi şu anda depremde görevli. Ben de evde duramadım, kendimce bir şeyler yapmam lazımdı. Buraya gelerek arkadaşlarımızla ekmek üretimine destek olmaya çalışıyoruz." ifadelerini kullandı.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Karaman haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Karaman Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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