Karaman'da bin metrekare büyüklüğünde Kızılay Market depremzedelerin hizmetine açıldı

Bir insan ne kadar süre aç ve susuz kalabilir?

En güzel aşk sözleri ve mesajları

En Çok Okunanlar

En Çok Okunanlar

KARAMAN (AA) - MEHMET ÇETİN - Kahramanmaraş merkezli "asrın felaketi" olarak nitelenen depremler sonrası Karaman'da Kızılay tarafından depremzedelerin giyim ve hijyen ihtiyaçlarının karşılanması için bin metre kare büyüklüğünde Kızılay Market açıldı.

Türk Kızılay Derneği Karaman Şube Başkanı Adem Küçükyarma, AA muhabirine deprem sonrası Karaman'a gelen depremzedelerin ihtiyaçlarını karşılamaya çalıştıklarını söyledi.

- "15 bin depremzedenin giyim ihtiyacını karşılayacağız"

Bağışları kabul edip depremzedelere ulaştırdıklarını ifade eden Küçükyarma, "Onlarca gönüllü çalışanımız var. Öncelikle kıyafet ve diğer yardımların kabulü yapılıyor. Bu yardımlar tasnif edildikten sonra raflara, reyonlara yerleştiriliyor." dedi.

Bu mağazadan yaklaşık 15 bin depremzedenin giyim ihtiyaçlarını karşılayacaklarını belirten Küçükyarma, şunları kaydetti:

"İlimizdeki KYK yurtlarına depremzedelerin kabulü devam ediyor. Ayrıca yurtlara da malzeme gönderiyoruz. Yurtlarda, evlerde kalan depremzedeler buraya gelerek reyonları gezip, gönüllerine göre ihtiyaçlarını karşılıyorlar. Arkadaşlarımız onlara sanki profesyonel bir mağaza çalışanı gibi yardımcı oluyorlar. Giyinme kabinlerimiz bile var. Yardımseverlerden yeni olduğu kadar giymedikleri temiz ütülenmiş giyeceklerini buraya getirmelerini istiyoruz. Sizin dolabınızda kullanmadığınız bir kaban, bir ayakkabı başka birinin mutluluğuna vesile olabilir."

- "Her odaya, her aileye bir hijyen paketi kampanyası başlattık"

Küçükyarma, "Her odaya, her aileye bir hijyen paketi kampanyası başlattık. Hijyen paketinin içinde bir adet temizlik seti, bir adet şampuan, el sabunu, diş fırçaları, diş macunu, çamaşır deterjanı bulunuyor. Biz bu paketleri toplayıp KYK yurtlarına teslim ediyoruz. Herkesi çalışmalarımıza destek olmaya çağırıyoruz." diye konuştu.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Karaman haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Karaman Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.