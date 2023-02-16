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Karaman'da hayırseverler, 32 dairede depremzedeleri ağırlıyor

AA

Karaman'da hayırseverler, 32 dairede depremzedeleri ağırlıyor

KARAMAN (AA) - MEHMET ÇETİN - Karaman'da aralarında gurbetçilerin de bulunduğu hayırseverler, Kahramanmaraş merkezli depremlerden etkilenen 221 depremzedeyi 32 dairede misafir ediyor.

Sudurağı Belediye Başkanı Derviş Mehmet Ceyhan, AA muhabirine, yaşanan büyük felaketin ardından herkesin elinden geleni yapmaya çalıştığını söyledi.

Belediye olarak deprem bölgesi için yardım yaptıklarını belirten Ceyhan, "Daha fazlasını yapmak istedik. Aklımıza TOKİ tarafından yaptırılan konutlar geldi. Dairelerin bir kısmı burada yaşayan vatandaşlarımıza bir kısmı da yurt dışında yaşayanlara aitti. Hemen boş olan dairelerin sahipleriyle görüştük. Depremden etkilenen vatandaşlarımıza bu evleri açma kararı aldık." diye konuştu.

- Boş evlere eşya temin edildi

Kapılarını depremzedelere açtıkları dairelerin bazılarının eşyalı, bazılarının eşyasız olduğunu anlatan Ceyhan, Hollanda Sudurağı Derneği ve hayırseverlerin desteğiyle boş evlerin eşyalarının temin edildiğini aktardı.

Ceyhan, evlerin kaloriferli ve yeni binalarda olduğunu dile getirerek, "Şu anda 32 dairede 221 depremzedeyi barındırıyoruz. Bu kardeşlerimizin yiyecek, giyecek gibi tüm ihtiyaçlarını karşılıyoruz. Bazı evlerin de açılabilmesi için görüşmelerimiz devam ediyor." dedi.

İleride olabilecek afetlere daha hazırlıklı olmak ve yardımların sürekliliğini sağlamak için beldede dernek kurma kararı aldıklarını belirten Ceyhan, "Şu anda dernek kurucular kurulunu oluşturuyoruz. İnşallah bundan sonra yapacağımız yardımları bu dernek aracılığıyla yapacağız." ifadesini kullandı.

- "Depremzedeleri hiç yalnız bırakmıyorlar"

Hatay'dan gelen depremzede Mehmet Selahaddin Aydın (55), kendilerine çok yardımcı olunduğunu, tüm ihtiyaçlarının giderildiğini söyledi.

Depremzedelerden Ahmet Aydın (31) da yaşadıkları yerden ayrılmak zorunda kaldıklarını dile getirerek, "Bizlere çok yardımcı oldular. Ev verdiler, eşya verdiler. Her türlü ihtiyaçlarımızı karşılıyorlar. Gurbetçi vatandaşlarımız evlerini bizler için açmış. Herkes seferber oldu. Devamlı ihtiyacımız olup olmadığını soruyorlar." diye konuştu.

Depreme Hatay İskenderun'da yakalanan Süleyman (58) ve Semine Kenar (53) çifti de Sudurağı Belediyesi ve halkının kendilerine kucak açtığını ifade ederek, yardımseverlere dua etti.

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