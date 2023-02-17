KMÜ Rektör'ü Gavgalı akademik birimlerin temsilcileri ile görüştü

KARAMAN (AA) - Karamanoğlu Mehmetbey Üniversitesi (KMÜ) Rektörü Prof. Dr. Mehmet Gavgalı, üniversitenin akademik birimlerini ziyaret ederek yapılan çalışmaları yerinde inceledi.

Ahmet Keleşoğlu Diş Hekimliği Fakültesi, Tıp Fakültesi, Mühendislik Fakültesi, Kamil Özdağ Fen Fakültesi, Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu, Bilimsel ve Teknolojik Araştırmalar Uygulama ve Araştırma Merkezini ile Enerji Verimliliği Uygulama ve Araştırma Merkezini ziyaret eden Rektör Gavgalı, bu birimlerde mevcut laboratuvarlar ve teknik cihazlar hakkında birim temsilcilerinden bilgi aldı.

Rektör Gavgalı ziyaretlerinin ardından yaptığı değerlendirmede KMÜ olarak ilk günden bu yana tüm güçleriyle deprem bölgesindeki çalışmalara destek verdiklerini belirterek, "Devletimizin diğer kurumlarıyla koordineli şekilde üniversitemizin imkanlarını bölge için seferber ettik. Türkiye Cumhuriyeti büyük ve güçlü bir devlettir. Elbette yitirdiğimiz canları geri getiremeyiz. Ancak birlik ve beraberlik içerisinde yaşadığımız zorlukları en kısa sürede atlatacağımıza olan inancım tamdır. Bu büyük felaketin yaralarını hep birlikte saracağız." dedi.

KMÜ'nün bu sürece yönelik uzaktan eğitimle ilgili gerekli hazırlıkları yaptığını, öğrencilerin mağdur edilmemesi için gerekli tedbirlerin alındığını ifade eden Gavgalı, şunları kaydetti:

"Bir taraftan depremin açtığı yaraları sararken, diğer yandan da işimizi en iyi şekilde yaparak devletimize ve milletimize güç vermeliyiz. Üniversitemizin bu noktada en önemli ödevi bilime olan katkısını artırmak ve eğitim kalitesini çok daha üst seviyelere çıkarmaktır. Üniversitemizin birimlerini tek tek ziyaret ederek durum değerlendirmesi yapıyor ve projelerimizi şekillendiriyoruz. Gençlerimizi en donanımlı şekilde yetiştirmenin gayretinde olacağız. Bunu seçkin akademik ve idari kadromuzla birlikte yapacağız."





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