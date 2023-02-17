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KMÜ'den depremzede çocuklara eğitim desteği verilecek

AA

Kahramanmaraş merkezli depremler sonrası Karaman'a getirilerek yurtlara yerleştirilen depremzede ailelerin çocuklarına KMÜ öğretim elemanları tarafından eğitim desteği verilecek.

KMÜ'den depremzede çocuklara eğitim desteği verilecek

KARAMAN (AA) - Kahramanmaraş merkezli depremler sonrası Karaman’a getirilerek yurtlara yerleştirilen depremzede ailelerin çocuklarına KMÜ öğretim elemanları tarafından eğitim desteği verilecek.

KMÜ Eğitim Fakültesi öncülüğünde Sağlık Bilimleri Fakültesi ve Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu öğretim elemanları, okul öncesi dönemdeki depremzede çocuklara eğitim desteği sağlanması hususunda çalışmalara başladı.

Projenin hayata geçirilmesi için Rektör Prof. Dr. Mehmet Gavgalı ile görüşen öğretim elemanlarına Rektör Yardımcısı ve Eğitim Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Münir Oktay eşlik etti.

Ziyarette öğretim elemanları Rektör Mehmet Gavgalı'ya Karaman'a gelerek Kredi Yurtlar Kurumu'nda kalan okul öncesi öğrencilere yapacakları gönüllü öğretmenlik konusunda bilgiler aktardı.

Rektör Gavgalı ise konuyla ilgili şunları kaydetti:

"Üniversitemiz öğretim elemanlarının yapacak olduğu tüm çalışmalar çocuklarımız için son derece faydalı olacaktır. Gönüllü öğrencilerimiz eşliğinde yapılacak olan aktiviteler çocuklarımızı psikolojik ve sosyal yönden geliştirecektir. Çocuklarımızın gelişimi için her birimiz elimizi taşın altına koymalıyız ve üniversite olarak bunun bilincindeyiz. Geleceğimizin teminatı olan çocuklarımızın gelişmesi adına hayat geçirilecek olan bu proje için öğretim elamanlarımızı tebrik ediyor, kendilerini canı gönülden destekliyorum."

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Karaman haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Karaman Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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