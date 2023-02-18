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Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Karaman'da 183 küçükbaş deprem bölgesine yardım için satıldı

AA

Karaman'da 183 küçükbaş deprem bölgesine yardım için satıldı

KARAMAN (AA) - Kahramanmaraş merkezli depremler sonrası Karaman Damızlık Koyun Keçi Yetiştiriciliği Birliğince başlatılan kampanya kapsamında toplanan 183 koyun ve keçi ihaleyle satıldı.

Karaman Damızlık Koyun Keçi Yetiştiriciliği Birliği Başkanı Yücel Yaman, AA muhabirine deprem sonrası birlik olarak bir şeyler yapmak için faaliyetlere başladıklarını söyledi.

Sermayelerinin küçükbaş hayvan olduğunu ifade eden Yaman, şunları kaydetti:

"Üreticilerimiz hayvan bağışında bulunmak istedi. Bizler bağışları kabul ettik. Bugün de toplanan bu hayvanları Valilik, Tarım İl Müdürlüğü ve üreticilerimizden oluşturulan komisyon eşliğinde ihaleyle sattık. Buradan elde edilen gelir AFAD'a bağışlanacak. 103 keçi, 80 koyun olmak üzere 183 hayvan vardı. Bugünlerde piyasa canlı kilo 45-50 lira arasında değişiyor. Fiyat 60 lira 50 kuruşa çıktı. Ben bağış yapanlara ve satın alanlara teşekkür ediyorum. Hayvanlar tartıldıktan sonra elde edilen gelir belli olacak."

Yaman, ayrıca deprem bölgesine 22 ton besi yemi gönderdiklerini dile getirdi.

80 koyunun tamamını satın alan Celi Bakan da yardım amacıyla koyunları satın aldığını belirtti.

Konya'dan gelerek ihaleye katılan ve 103 keçiyi satın alan Mahmut Yaman, "Ben ihaleyi duyunca Konya'dan geldim. Değerinden fazla fiyat verdik. Helal olsun. Zaten hayır için aldık. Bizim de biraz katkımız olduysa ne mutlu bize." ifadesini kullandı.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Karaman haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Karaman Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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