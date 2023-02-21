Karamanlı 15 esnaf, Hatay'da baba ile kızının enkazdan 47 saat sonra kurtarılmasını sağladı

KARAMAN (AA) - Kahramanmaraş merkezli depremlerden etkilenen Hatay'da arama kurtarma çalışmalarına katılan Karamanlı bir grup esnaf, baba ile 2 yaşındaki kızının enkazdan 47 saat sonra kurtulmalarını sağladı.

Karaman'da inşaat işiyle uğraşan 15 esnaf, depremlerin ardından bölgeye gitmeye karar verdi. Kendi aralarında organize olan ekip, kendi araçlarıyla malzemelerini de alarak gittikleri Hatay'ın Antakya ilçesinde, arama kurtarma çalışmalarına destek oldu. Ekip üyeleri, 47 saat sonra ismi "Tuncay" olan bir uzman çavuş ve 2 yaşındaki kızı Duru'yu enkazdan sağ olarak çıkardı.

Karaman'a dönen grup üyeleri, kurtarma çalışmaları sırasında çektikleri görüntüleri basınla paylaştı.

İsminin açıklanmasını istemeyen bir ekip üyesi, gazetecilere yaptığı açıklamada, bölgeye ulaştıklarında vakit kaybetmeden arama kurtarma çalışmalarına başladıklarını anlattı.

Çalışmaların ikinci gününde çocuk sesi duyduklarını dile getiren esnaf, "Çok küçük bir boşluk vardı. Oradan enkaza girdik. 47 saat sonra isminin Duru olduğunu öğrendiğimiz 2 yaşındaki kızımıza ulaştık. Arkadaşımız Duru'nun durumunun iyi olduğunu söylediğinde dünyalar bizim oldu. 'Baba' diye ağlayıp babasını arıyordu. Daha sonra uzman çavuş olduğunu öğrendiğimiz Duru'nun babası Tuncay beye ulaştık. Küçük bir yerden onu da çıkardık. Arkadaşımıza 'Ben seni nereden tanıyorum. Afyonlu musun sen?' diye sordu. Biz de kardeş olduğumuzu söyledik. O anları unutamıyoruz." ifadelerini kullandı.

Görüntülerde enkazdan çıkarılan çocuğun ağlaması, çalışanların sevinçleri ve enkazdan çıkarılan Duru'nun babasıyla diyaloglar yer alıyor.

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