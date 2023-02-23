Kapsamı genişletilen ücretsiz yemek uygulaması Karaman'da başladı

Hatay'da 6.4 ve 5.8 büyüklüğünde iki deprem

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KARAMAN (AA) - Milli Eğitim Bakanlığının hayata geçirdiği "5 Milyon Öğrenciye Ücretsiz Yemek Uygulaması" kapsamında bu dönem Karaman'da 13 bin 462 öğrenciye ücretsiz yemek veriliyor.

İl Millİ Eğitim Müdürü Mehmet Çalışkan, Yavuz Sultan Selim Ortaokulu ile Şehit Durmuş Ali Uzun İlkokulu/Ortaokulunu ziyaret ederek ücretsiz yemek uygulaması hakkında yetkililerden bilgi aldı.

Kahramanmaraş merkezli depremlerin ardından Karaman'a gelen1300 depremzede öğrencinin, yeni arkadaşları ve öğretmenleriyle dersbaşı yaptığını ve ücretsiz yemek uygulamasından faydalandığını ifade eden Çalışkan, uygulama çerçevesinde okul mutfağında yemek hazırlama imkanı olan anaokulları ile bünyesinde anasınıfı bulunan okul ve kurumların mutfak ihtiyaçları için okullara gerekli desteğin verildiğini söyledi.

Okulların açılmasıyla başlayan uygulamada özel olarak hazırlanan menülerin öğrencilerle buluştuğunu belirten Çalışkan şunları kaydetti:

"Kendi mutfağında yemek hazırlaması mümkün olmayan okullarımızın beslenme hizmetini öğretmenevimiz aracılığıyla sağlıyoruz. Bakanlığımızın sağladığı imkanlarla parasız yatılı, taşıma kapsamındaki öğrencilerimiz ve anaokulu ile anasınıfı öğrencilerinin tamamı, özel eğitim meslek okulu ve özel eğitim uygulama okulu öğrencilerimiz ücretsiz yemek hizmetinden yararlanıyor. Bu dönem itibariyle ilimiz genelinde 13 bin 462 öğrenciye ücretsiz yemek veriliyor. Emeği geçen bütün arkadaşlarıma teşekkür ediyorum."

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