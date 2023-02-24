Bebekleri Karaman'da dünyaya gelen depremzede çift, buruk bir sevinç yaşıyor

KARAMAN (AA) - MEHMET ÇETİN - Kahramanmaraş merkezli, 11 ili etkileyen depremlerin ardından bölgeden ayrılarak Karaman'a gelen Ömer Cem (24) ve Beyza Efe (24) çifti, depremin üzüntüsünü ve kızlarını kucaklarına almanın mutluluğunu bir arada yaşıyor.

Yaklaşık bir yıl önce evlenen Ömer Cem Efe ve Beyza Efe'nin mutlulukları bebek haberiyle katlandı. Yapılan kontrollerde doktorlar, Beyza Efe'nin 6 Şubat'ta doğum yapacağını belirterek, randevu verdi. Çift sabah doğum için hastaneye gitmenin heyecanını yaşarken, depreme yakalandı.

Yaşadıkları 14 katlı binanın son katındaki evlerinden kendi imkanlarıyla çıkan Efe çifti, ilk günü Kahramanmaraş'ta geçirdi.

Daha sonra Karaman'a gelen çiftin 9 Şubat'ta Karaman Eğitim ve Araştırma Hastanesinde bir kız çocukları dünyaya geldi.

- "Çok şükür eşimin ve bebeğimin sağlık durumu iyi"

Baba Ömer Cem Efe, AA muhabirine Kahramanmaraş'ta 14 katlı bir sitenin son katında ikamet ettiklerini söyledi.

Sabaha karşı şiddetli bir sallantıyla uyandıklarını ifade eden Efe, "Hemen eşimle aşağı inmeye çalıştık. Merdivenlerdeyken tekrar sallanmaya başladık. Merdivenlerde, binada hasar oluştu. Bir şekilde dışarı çıkabildik. Deprem günü sabahı eşim doğum yapmak için hastaneye yatacaktı. Çok korktuk. Tedirgin olduk." diye konuştu.

Deprem sonrası her yerde can pazarı yaşandığını dile getiren Efe, şunları kaydetti:

"O gün hastaneye gittik. Herkes yerlerde yatıyordu. Çok kötüydü. Ben matbaa ustasıyım. Babam gazeteci. Yerel bir gazetesi var. Karaman'a gelmeye karar verdik. Bir otele yerleştik. Eşim burada Karaman Eğitim ve Araştırma Hastanesinde 9 Şubat'ta doğum yaptı. Çok şükür eşimin ve bebeğimin sağlık durumu iyi. Babamın meslektaşları Karaman'da bize bir ev ayarladı. 3 aile bu eve yerleştik. Herkes bizim için seferber oldu. Kızım hiç bilmediğimiz bir yerde dünyaya geldi. Bu bize depremden sonra güzel bir haber oldu. Fakat aklımız halen memleketimizde. Çünkü oralar çok kötü. Hayatını kaybeden, yaralanan akrabalarımız komşularımız var. İnsanlar her şeylerini kaybetti. Buruk bir sevinç yaşıyoruz."

Deprem gününü anlatan Beyza Efe ise ilk önce ne olduğunu anlayamadıklarını, sallantı biraz hafifleyince eşyalarını alarak dışarı çıktıklarını belirtti.

Merdivenlerin zarar gördüğünü, bazı duvarların yıkıldığını gördüklerini anlatan anne Efe, "Aşağı inmeye çalışırken ikinci deprem oldu. Zar zor aşağı inebildik. Yağmur yağıyordu. O gün çok kötüydü. 6 Şubat'ta doğumum hastanede gerçekleşecekti. Tüm hazırlıklarımızı yapmıştık. Kısmet burasıymış. Karaman'a geleceğim, kızımı burada dünyaya getireceğim aklıma gelmiyordu. İsmini Asel Lina koyduk. Şimdi iyiyiz." ifadesini kullandı.





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