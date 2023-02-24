KMÜ Kahramanmaraş'ta aşevi kurdu

KARAMAN (AA) - Karamanoğlu Mehmetbey Üniversitesi (KMÜ) deprem felaketinde zarar gören vatandaşlar için Kahramanmaraş'ta aşevi kurdu.

Karaman Valiliği koordinasyonunda gerçekleştirilen yardım çalışmaları kapsamında KMÜ tarafından Kahramanmaraş'ın Türkoğlu ilçesinde kurulan aşevinde depremden zarar gören vatandaşlara günde iki öğün sıcak yemek verilecek.

KMÜ Rektörü Prof. Dr. Mehmet Gavgalı, Genel Sekreter Ahmet Tüfekci ile birlikte aşevinin kurulduğu Türkoğlu'na gitti.

KMÜ'nün yardım faaliyetleri hakkında yazılı bir açıklama yapan Rektör Gavgalı, Türkiye'nin tarihinin en büyük felaketini yaşadığını belirtti.

Devlet ve millet olarak el ele verip bu afetten zarar gören vatandaşlar için hızlı bir şekilde harekete geçtiklerini ifade eden Gavgalı, şunları kaydetti:

"Yardım kampanyaları, bölgede ikamet eden öğrencilerimizin talep ve ihtiyaçlarının karşılanması, deprem bölgesindeki vatandaşlarımızın ilimize sağlıklı bir şekilde getirilmesi ve Karaman’a gelen depremzedelerin ihtiyaçlarının karşılanması noktasında birçok çalışma yaptık ve yapmaya devam ediyoruz. Bugün de Karamanmaraş'ın Türkoğlu İlçesine valiliğimiz koordinasyonunda bir aşevi kurduk. Bu aşevinde vatandaşlarımıza günde iki öğün yemek vereceğiz. Allah'ın izni, devletimizin büyüklüğü ve milletimizin gayretleri ile bu zor günleri hep birlikte atlatacağız, yaralarımızı birlikte saracağız."

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