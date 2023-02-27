Karamanlı eczacı teknisyenleri, Kahramanmaraş'taki depremzedelere hizmet verdi

KARAMAN (AA) - MEHMET ÇETİN - Depremlerin merkez üssü Kahramanmaraş'a gönüllü giden Karamanlı eczacı teknisyenleri, depremzedelerin ilaç sıkıntısı yaşamaması için gece gündüz çaba sarf etti.

Kahramanmaraş'ta 6 gün kalan eczacı teknisyeni Cem Dişci, AA muhabirine, deprem sonrası Karaman'da Eczacılar Odası öncülüğünde ilaç toplama kampanyası düzenlendiğini söyledi.

Vatandaşlardan kullanmadıkları ilaçları en yakın eczanelere getirmelerini istediklerini ifade eden Dişci, "Eczanelerden ve vatandaşlardan toplanan bu ilaçları Eczacılar Odası'nda hemen sınıflandırdık. İlaçları özelliklerine göre ayırdık. Üzerlerini yazarak koliledik. 2 gün içinde 2 kamyon ilaç, Karaman'dan deprem bölgesine gönderildi." dedi.

Daha sonra orada eczacılık hizmetlerinde çalışacak gönüllülere ihtiyaç olduğu bilgisi üzerine harekete geçtiklerini belirten Dişci, şunları kaydetti:

"İlk etapta Karaman'dan 13 eczacı teknisyeni Kahramanmaraş'a gittik. Sonra da gelen arkadaşlarımız oldu. Oraya ilk vardığımızda depremin büyüklüğünü, vahametini bir kez daha anladık. Binalar çökmüş, insanlar yaralanmış, hayatlarını kaybetmiş. Durum çok kötüydü. Orada bir depoya yönlendirildik. Burada bizim gibi başka illerden gelen gönüllü teknisyenler vardı. Buraya gelen ilaçları ayırıp sınıflandırdık. Gelen mesajlara göre bu ilaçların ihtiyaç olan yerlere gönderilmesini sağladık. Sadece Kahramanmaraş değil, diğer bölgelere de ilaçlar gönderiliyordu."

Dişci, bölgede kurulan konteyner eczanelerde insanların birçok ihtiyacının karşılandığını dile getirdi.

- "Yine bize ihtiyaç olursa gitmeye hazırız"

Bölgedeki vatandaşların barınma, gıda ihtiyacı gibi ilaca da ihtiyaçları olduğunu vurgulayan Dişci, şunları söyledi:

"Raporlu olan vatandaşlarımız vardı. Bu insanlarımızın birçoğunun ilaçları evlerinde enkaz altında kalmıştı. Bölgede eczaneler yıkılmıştı, çalışmıyordu. Bu insan ilacına ulaşmak zorunda. Bizler de buradan yardımcı olmaya çalıştık. Ayrıca sahra hastanesinden gelen reçeteleri hazırladık, kayıt altına aldık. Burada insanların ilaç ihtiyaçları yanı sıra emzik, çocuk bezi, mama, hijyen malzemeleri dağıttık. Hiçbir sıkıntı yaşanmadı. Yine bize ihtiyaç olursa gitmeye hazırız."





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