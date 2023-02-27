Karaman'da "Mutluluğa Bir Oyuncakta Sen Ver" kampanyası

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KARAMAN (AA) - Karaman Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü bünyesinde faaliyetlerine devam eden Gençlik Merkezi, depremler nedeniyle Karaman'da misafir edilen depremzede çocuklar için "Mutluluğa Bir Oyuncakta Sen Ver" kampanyası başlattı.



Depremin çocuklar üzerindeki olumsuz etkilerini azaltmak amacıyla toplanan oyuncaklar, GSB Karaman Yurtlarında misafir edilen çocuklara dağıtılacak.

Gençlik ve Spor İl Müdürü Ali Osman Bebek, yaptığı yazılı açıklamada, GSB Karaman yurtlarında misafir edilen depremzede vatandaşları en güzel şekilde ağırlamaya ve her türlü ihtiyaçlarını gidermeye devam ettiklerini belirtti.

Çocukları mutlu etmenin en güzel yolunun oyuncak olacağını düşündüklerini ifade eden Bebek, şunları kaydetti:

"Oyuncak çocuk için arkadaş, umut ve tebessümdür. 'Mutluluğa Bir Oyuncakta Sen Ver' kampanyamıza destek vermek isteyen duyarlı vatandaşlarımızdan isteğimiz, evlerde hiç kullanılmamış ya da az kullanılmış oyuncakları Gençlik Merkezimizde kurulacak oyuncak toplama merkezine ulaştırmaları. Duyarlılıkları ve hassasiyetlerinde dolayı kampanyamıza destek veren tüm vatandaşlarımıza şimdiden teşekkür ediyorum."

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