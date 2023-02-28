Depremzede kuaför afeti unutmak ve unutturmak için makası eline aldı

KARAMAN (AA) - MEHMET ÇETİN - Kahramanmaraş merkezli depremlerde evi zarar gördüğü için Karaman'a gelen bir çocuk annesi kadın kuaförü, yerleştirildiği öğrenci yurdunda depremzede kadın ve çocukların kişisel bakımlarını yaparak hem onlara moral vermeye hem de kendisi moral bulmaya çalışıyor.



Depremlerin ardından Karaman'a gelen depremzedelerin bir kısmı, Gençlik ve Spor Bakanlığına bağlı Hatuniye Kız Öğrenci Yurdu'na yerleştirildi.



Yurdun misafirlerinden 28 yaşındaki kuaför Ayşe Nida Alımsatıcı, depreme 9. kattaki evinde yakalandı. Ayağından yaralanan ve komşularının yardımıyla dışarı çıkan Alımsatıcı, 2 gün boyunca deprem anında babaannesinin yanında olan kızına ulaşmaya çalıştı. Kızını bulunca Karaman'a gelen Alımsatıcı, çocuğuyla Hatuniye Kız Öğrenci Yurdu'nda yaşamaya başladı.

Alımsatıcı, şimdi depremin etkisinden biraz olsun uzaklaşabilmek ve depremzedelerin kendilerini iyi hissetmelerine katkı sağlamak amacıyla gönüllü olarak kadınların kişisel bakımlarını yapıyor.

- "O anlar gözümün önünden hiç gitmiyor"

Alımsatıcı, AA muhabirine, deprem gecesi 9. kattaki evinde tek başına olduğunu söyledi.

Yatak odasındaki dolabın üzerine düştüğünü, dolabın altından nasıl çıktığını hatırlayamadığını anlatan Alımsatıcı, "Kurtulunca kapıdan çıktım. Bir komşumun yardımıyla aşağıya indim. Ayağım çok acıyordu. Aşağıda ikinci depreme yakalandık. Çok büyük bir kabustu." dedi.

Dışarı çıkınca depremin büyüklüğünü en acı şekliyle hissettiğini dile getiren Alımsatıcı, şöyle devam etti:

"5 yaşında bir kızım var. Kızım babaannesinde kalıyordu. O anda tek düşündüğüm kızımdı. Acaba ona bir şey olmuş muydu? 2 gün boyunca kızıma ulaşamadım. O anlar gözümün önünden hiç gitmiyor. Hatırladığımda aynı acıları tekrar yaşıyorum. Kızımın babaannesinin evinin yıkıldığını öğrendim. Sonra kızımın amcasına ulaşabildim. Kızım hayattaydı. Kızımı aldık, akrabalarımla Karaman'a geldik. Çok güzel karşılandık. Herkesten Allah razı olsun. Böyle bir şey beklemiyorduk. Her türlü ihtiyacımız karşılandı."

- "Travmayı saçlarla ilgilenerek, işimi yaparak atlatmaya çalışıyorum"

Yurtta gönüllü olarak depremzede kadınların kişisel bakımlarını yaptığını belirten Alımsatıcı, "Yurttaki bayanların, çocukların kuaförlük hizmetlerini karşılamaya çalışıyorum. Onların mutluluğu benim de mutluluğum oluyor. Bu yaşadığım travmayı saçlarla ilgilenerek, işimi yaparak atlatmaya çalışıyorum. Biraz da olsun uzaklaşıyorum. Arkadaşlarım da mutlu oluyor." diye konuştu.

Kahramanmaraş'tan Karaman'a gelerek yurda yerleşen depremzede Elif Doğan da "Karaman halkı ve yurt personeli çok iyi. Bizlere çok iyi davranıyorlar. Gönüllü olarak çalışan ve bizim gibi depremzede olan bir ablamız benim saçımı boyadı. Ona teşekkür ediyorum. Bu bana psikolojik olarak iyi geldi." dedi.

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