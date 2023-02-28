Karaman FK Onursal Başkanı Han'dan "birlik ve beraberlik" açıklaması:

En Çok Okunanlar

En Çok Okunanlar

KARAMAN (AA) - Karaman Futbol Kulübü Onursal Başkanı Mehmet Ali Han, sporun siyasete alet edilmesini doğru bulmadıklarını kaydetti.

Han, kulübün sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, Türkçe'nin başkenti olan kadim şehir Karaman'ın, yıllardır sevgi ve kardeşliğin simgesi haline geldiğini belirtti.

Yaşanan son deprem felaketi başta olmak üzere her konuda Karaman'ın, Karaman Futbol Kulübü camiasının ve taraftarlarının devletinin yanında olduğunu vurgulayan Han, şunları kaydetti:

"Ülkemizin içinde bulunduğu bu zor günlerde yaraları el birliğiyle sarmak için 85 milyon, milletimizle omuz omuza mücadele vermeye devam edeceğiz. Karaman Futbol Kulübü camiası olarak spora siyasetin bulaşmasını doğru bulmuyor, yas tutmak yerine çirkin eylemlere kalkışanları kınıyoruz. Gün bir ve beraber olma günüdür. İnsanları sevgi, hoşgörü ve birliğe davet ediyoruz."





Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Karaman haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Karaman Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.