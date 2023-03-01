KMÜ Rektörü Gavgalı akademik birim ziyaretlerine devam ediyor

KARAMAN (AA) - Karamanoğlu Mehmetbey Üniversitesi (KMÜ) Rektörü Prof. Dr. Mehmet Gavgalı, akademik ve idari birimlere ziyaretlerini sürdürüyor.

Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Münir Oktay ile Eğitim ve Sağlık Bilimleri ile Sanat, Tasarım ve Mimarlık Fakültelerini ziyaret eden Gavgalı, akademik ve idari personelle bir araya geldi.

Gavgalı, fakültelerin çalışmaları hakkında bilgi alarak talepleri dinledi.

Üniversite olarak temel hedeflerinin bilimsel çalışmalar ile eğitim-öğretim faaliyetlerinde kaliteyi daha da üst seviyelere çıkarmak olduğunu ifade eden Gavgalı, bu noktada akademisyenlerin enerjisi ve çalışkanlığının üniversiteye güç verdiğini belirtti.

KMÜ'nün tecrübeli bir kadroya sahip olduğunu ifade eden Gavgalı, "Aynı zamanda altyapısı kuvvetli bir üniversiteyiz. Bize düşen şey gerek bilimsel çalışmalarda gerekse de eğitim-öğretim faaliyetlerinde gayretimizi artırmaktır. Performansımızı düşürecek şeylerden uzak durmalıyız. Tüm akademisyenlerimizin alanlarında çok başarılı olmalarını istiyoruz. KMÜ Rektörü olarak ben sizlerle birlikte çalışmaktan dolayı son derece mutluyum."





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