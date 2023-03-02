Depremzede 5 yaşındaki Azra Naz kardeşinin doğum gününü unutmadı

KARAMAN (AA) - MEHMET ÇETİN - Kahramanmaraş merkezli 6 Şubat'ta meydana gelen depremler sonrası Karaman'da misafir edilen ailenin 5 yaşındaki üyesi Azra Naz'ın, kardeşine doğum günü hediyesi almak istediğini öğrenen yurt görevlisi, hazırlattığı hediye ve pastayla sürpriz yaptı.

Depremlere Hatay'da yakalanan Seran Ray, evleri hasar gördüğü için çocukları Azra Naz (5), Reyhan (4) ve Rimay (2) ile bir süre önce Karaman'daki yurtta misafir edilmeye başlandı.

Kardeşi Miray'a 10 Şubat için hazırlandıkları doğum günü kutlamasında vereceği hediyenin hasar gören evlerinde kalmasına üzülen Azra Naz, yurtta depremzedeler için kurulan sosyal markete giderek kardeşine hediye oyuncak talep etti.

Markette oyuncak olmadığını öğrenen çocuğun üzüldüğünü gören gönüllü yurt görevlisi Rüveysa Özkan Yiğittop'un aldığı hediye ve hazırlattığı pasta ailenin odasına götürüldü.

Bu sürprize sevinen aile, buruk da olsa günlerce hazırlandıkları Rimay'ın doğum gününü kutladı.

- "Azra Naz'ın yüzündeki gülümseme her şeye bedeldi"

Yiğittop, AA muhabirine, deprem sonrası gönüllü olarak yurtta çalışmaya başladığını söyledi.

Yurttaki sosyal markette depremzedelere elbise, ayakkabı ve iç çamaşırı desteğinde bulunduklarını anlatan Yiğittop, "Biz içeride düzenleme yaparken kapı çalındı. Kapıyı açmayarak marketin henüz açılmadığını söyledim. Kapıdaki çocuk çok önemli olduğunu, mutlaka içeri girmesi gerektiğini söyledi. Ben de meraklandım kapıyı açtım." dedi.

Kapıda Azra Naz ile karşılaştığını belirten Yiğittop, şöyle konuştu:

"Azra bana 'Kardeşimin doğum günü var. Ben ona hediye almıştım ama hediyem yıkılan evimizde kaldı. Çok üzgünüm, hediye veremeyeceğim. Ona mutlaka hediyesini vermem lazım. Onun için bana oyuncak verin.' dedi. O an hiç oyuncağımız olmadığını söyledim. Üzülerek oradan ayrıldı. Bu beni çok duygulandırdı. Minik yüreğiyle kardeşinin doğum gününde ona hediye veremeyecek olmanın üzüntüsünü yaşıyordu. Dayanamadım. Bir pasta yaptırıp, hediye alarak aileye dönüş yaptım. Pastayı ve hediyeyi gördüğünde Azra Naz'ın yüzündeki gülümseme her şeye bedeldi."

- "Çocuklar bu kutlamaya çok sevindi"

Anne Seren Ray ise günlerce 2 yaşındaki kızı Rimay'ın doğum günü için hazırlık yaptıklarını, özellikle diğer çocuklarının o günü dört gözle beklediğini dile getirdi.

Deprem anında hemen çocuklarını dışarı çıkarmaya çalıştığını aktaran Ray, "Koltuk kenarına çökerek depremin bitmesini bekledik. Çok uzun sürdü. Evde çöküntüler başlayınca hemen çocuklarla dışarı çıktık. Etrafa baktığımda sağlam ev kalmamıştı. İki gün orada kaldık." ifadesini kullandı.

Karaman'da çok iyi karşılandıklarını vurgulayan Ray, "Küçük kızımın doğum gününü biz unutmuştuk fakat kızım Azra Naz unutmamış. Azra Naz hediye oyuncak isteyince, sonrasında bize hediye ve pasta getirildi. Bir kutlama yaptık. Çocuklar bu kutlamaya çok sevindi. Pasta, doğum günü, belki küçük bir eğlenceydi ama yüzleri güldü. Hepimize iyi geldi." diye konuştu.

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