AK Parti Karaman Milletvekili Şeker'in Berat Kandili mesajı

KARAMAN (AA) - AK Parti Karaman Milletvekili Recep Şeker, Berat Kandili nedeniyle bir mesaj yayınladı.

Şeker mesajında Berat'ın borç ve cezadan kurtulma, günahlardan arınma, ilahi af ve rahmete nail olma manalarına geldiğini belirtti.

Berat gecesinin, rahmet kapılarının ardına kadar açıldığı, hayrın, bereketin ve tüm güzelliklerin bol bol ihsan edildiği ulvi bir gece olduğunu ifade eden Şeker, şunları kaydetti:

"Bu gecede Yüce Allah dünya semasına rahmetiyle tecelli ederek kullarına rahmetini bol bol indirmekte, rızık ve şifa kapılarını sonuna kadar açarak, müminleri sonsuz ikramlarına davet etmektedir. Bu ulvi gecenin manevi ikliminden yararlanmak ve beratımızı almamız, Yüce Allah'ın ilahi mesajına kulak vermek ve yüce dinimizin ahlaki erdemlerini hayatımıza yansıtmakla mümkün olacaktır. Bu duygularla aziz milletimizin, tüm İslam aleminin ve Karamanlı hemşerilerimin Berat Kandili'ni en içten dileklerimle tebrik ediyorum."

Ayrıca, Büyük Birlik Partisi Karaman İl Başkanı Mesut Soyfidan, CHP Karaman İl Başkanı Ayşe Yıldız, Karaman Ziraat Odası Başkanı Mehmet Bayram, Karaman Ticaret ve Sanayi Odası Meclis Başkanı Ahmet Çelik ve Yönetim Kurulu Başkanı Mustafa Gökhan Alkan, Karaman Damızlık Koyun Keçi Yetiştiricileri Birliği Başkanı Yücel Yaman yayımladıkları mesajla herkesin Berat Kandili'ni kutladı.

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