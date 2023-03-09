Saadet Partisi Karaman İl Başkanlığının tabelasına zarar veren şüpheli yakalandı

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KARAMAN (AA) - Saadet Partisi Karaman İl Başkanlığının tabelasına zarar veren şüpheli gözaltına alındı.

Alkollü olduğu iddia edilen M.Ş, önceki gün Tahsin Ünal Mahallesi'ndeki parti binasının tabelasına ve duvarlara zarar verdi.



Şikayet üzerine şüpheli, gözaltına alındı.

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