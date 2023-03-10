Karaman'da aranan 5 kişi yakalandı

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KARAMAN (AA) - Karaman İl Jandarma Komutanlığı ekipleri aralarında kasten öldürme, hayvan hırsızlığı, evden hırsızlık gibi çeşitli suçlardan kesinleşmiş hapis cezası bulunan 5 kişiyi yakaladı.

Jandarma ekipleri, çeşitli suçlardan kesinleşmiş hapis cezası olan kişiler için çalışma başlattı.

Zanlıların adreslerini belirleyen ekipler, düzenledikleri operasyonda aranan 5 kişiyi yakaladı.

Jandarmadaki işlemlerinden sonra adliyeye çıkarılan zanlılar, tutuklanarak Karaman M Tipi Kapalı Cezaevine teslim edildi.



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