Karaman'da yıldızlar masa tenisi il birinciliği müsabakaları sona erdi

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KARAMAN (AA) - Karaman'da okul sporları faaliyetleri kapsamında düzenlenen okullar arası yıldızlar masa tenisi il birinciliği müsabakaları sona erdi.

Karaman Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü koordinesinde düzenlenen okul sporları yıldızlar masa tenisi il birinciliği müsabakaları Merkez Spor Salonunda oynanan final karşılaşmalarıyla tamamlandı.



19 okul takımından toplam 76 sporcunun mücadele ettiği müsabakalarda yıldız erkekler kategorisinde Mevlana Ortaokulu birinci, Şehit Muhammed Ali Mevlüt Dündar Ortaokulu ikinci, Fikret Ünlü Yatılı Bölge Ortaokulu üçüncü, Göktepe Yatılı Bölge Ortaokulu dördüncü oldu.

Yıldız kızlarda TOKİ Ortaokulu birinci, Yavuz Sultan Selim Ortaokulu ikinci, Mevlana Ortaokulu üçüncü, Şehit Muhammed Ali Mevlüt Dündar Ortaokulu dördüncü oldu.

2 gün süren müsabakalar sonunda kategorilerinde dereceye giren Mevlana Ortaokulu ve TOKİ Ortaokulu düzenlenecek Türkiye şampiyonası grup müsabakalarında Karaman’ı temsil etmeye hak kazandı.

Müsabakalar sonunda dereceye giren takımlara kupa ve madalyaları ise düzenlenen törenle verildi.

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