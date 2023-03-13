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KARAMAN (AA) - Karaman'da İstiklal Marşı'nın Kabulü ve Mehmet Akif Ersoy'u Anma Günü dolayısıyla program düzenlendi.

TOKİ Anadolu Lisesi konferans salonunda düzenlenen program, saygı duruşunda bulunulması ve İstiklal Marşı'nın okunmasıyla başladı.

Kur'an-ı Kerim tilavetinin ardından TOKİ Anadolu Lisesi Müdürü Akif Veli Külcü, günün anlam ve önemini anlatan bir konuşma yaptı.

Programda, öğrenciler tarafından oratoryo gösterisi yapıldı.

Öğrencilerin sergilemiş oldukları performans davetliler tarafından büyük beğeniyle izlendi.

Programın sonunda ilkokul ve ortaokullar arası düzenlenen İstiklal Marşı'nı güzel okuma yarışmasının birincilerine protokol üyeleri tarafından hediyeleri takdim edildi.



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