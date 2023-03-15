KMÜ öğrenci toplulukları depremzede çocuklar için etkinlikler düzenledi

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KARAMAN (AA) - Karamanoğlu Mehmetbey Üniversitesi (KMÜ) Sağlık, Kültür ve Spor Daire Başkanlığı (SKS) bünyesinde faaliyet gösteren öğrenci toplulukları tarafından depremzede çocuklarına yönelik etkinlik düzenlendi.

İlk olarak Sosyoloji Öğrenci Topluluğu tarafından depremden etkilenerek Karaman’a gelen minik çocuklar için "Çocuklarla Bi'Dolu Eğlence" isimli oyunlar oynandı.

SKS Çalıştay Salonunda gerçekleştirilen programa KYK'da kalan minik çocuklar ve aileleri katıldı.

Topluluk üyeleri tarafından çocuklarla birlikte dans, halat çekme, deve-cüce ve mendil kapmaca gibi birçok oyun oynandı.

Minik öğrencilerin doyasıya eğlendiği etkinlik ikramların ardından sona erdi.

Sinema ve Tiyatro Topluluğu ile Biz Bize Tiyatro Topluluğu tarafından ise çocuklar için "Luca" isimli film gösterimi düzenlendi.

SKS Şehit Ömer Halisdemir Konferans Salonunda düzenlenen film gösterimine çocuklar ve aileleri yoğun ilgi gösterdi.

Luca adında genç bir çocuğun yeni arkadaşı Alberto ile yaşadığı maceraları konu alan film gösteriminde minik çocuklar keyifli saatler geçirdi.

Depremden etkilenerek Karaman'a gelen minik çocuklar ve aileleri üniversite yönetimi başta olmak üzere etkinlikleri düzenlenmesinde emeği geçenlere teşekkür ettiler.

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