Karaman'da puanlı atletizm yarışmaları sona erdi

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KARAMAN (AA) - Karaman'da okul sporları faaliyetleri kapsamında Gençler Puanlı Atletizm İl Birinciliği müsabakaları yapıldı.

Karaman Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü koordinesinde düzenlenen Okul Sporları Gençler Puanlı Atletizm Yarışmaları 7 okul takımından 80'e yakın sporcunun katılımıyla gerçekleştirildi.

Atatürk Spor Kompleksi Süreyya Ayhan Atletizm Pisti’nde düzenlenen yarışmalar genç erkekler kategorisinde 17, genç kızlar kategorisinde ise 16 farklı kategoride yapıldı.

İki gün süren yarışlar sonunda Genç Erkekler A Kategorisinde Toki Anadolu Lisesi, Genç Kızlar A Kategorisinde ise Karaman Lisesi şampiyon oldu.

Kategorilerinde şampiyon Toki Anadolu Lisesi ve Karaman Lisesi Karaman'ı düzenlenecek grup müsabakalarında temsil etmeye hak kazandı.

Müsabakalar sonunda dereceye giren sporculara kupa ve madalyaları ise düzenlenen törenle verildi.

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