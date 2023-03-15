Karaman'da traktörlerden akü çaldığı öne sürülen 3 şüpheli yakalandı

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KARAMAN (AA) - Karaman'da traktörlerden akü çaldığı iddia edilen 3 şüpheli gözaltına alındı.



İl Jandarma Komutanlığı Suç Araştırma Timleri, traktörlerden akü çalınmasıyla ilgili çalışma başlattı.



Şüphelilerin çaldıkları aküleri sosyal medyadan satışa sundukları ve aküleri iş yerlerinde sakladıkları tespit edilmesi üzerine belirlenen adreslere operasyon düzenlendi.

Operasyonda, çalıntı 7 akü ele geçirilirken, 3 şüpheli gözaltına alındı.

Şüphelilerin Jandarmadaki işlemlerinin devam ettiği öğrenildi.

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