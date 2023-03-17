KMÜ'de üniversite-sanayi işbirliği toplantısı

KARAMAN (AA) - Karamanoğlu Mehmetbey Üniversitesi (KMÜ) Mühendislik Fakültesi tarafından "Gıda Mühendisliği Bölümü-Sanayi İş Birliğinin Geliştirilmesi" konulu toplantı düzenlendi.

KMÜ Mühendislik Fakültesi Konferans Salonunda düzenlenen programa Rektör Prof. Dr. Mehmet Gavgalı, Mühendislik Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Metin Sezer, fakülte personeli ve sanayiciler katıldı.

Dekan Sezer'in açış konuşması ile başlayan toplantı Gıda Mühendisliği Bölüm Başkanı Prof. Dr. Didem Sutay'ın fakülte ve bölüm faaliyetlerini anlattığı sunumla devam etti.

Toplantıda konuşan Rektör Gavgalı, üniversite-sanayi iş birliğinin önemine vurgu yaparak, "KMÜ olarak iyi bir alt yapımız var ve önemli bir potansiyele sahibiz. Sanayicilerimizle sürekli iletişim halinde olarak ortaya koyacağımız ortak projelerle bu potansiyeli en iyi şekilde değerlendirmek istiyoruz. Bu sayede hep birlikte hem üniversitemizi hem de şehrimizi daha iyi noktalara taşımak için tüm imkanlarımızı seferber etmeye devam edeceğiz." dedi.

Rektör Gavgalı'nın konuşmasının ardından sanayiciler kendilerini tanıtarak görüş ve önerilerini söylediler.

Program, sanayicilerin kendi uygulama alanları ilgili laboratuvarları gezmesinin ardından sona erdi.

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