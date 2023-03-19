Arama kurtarma köpeği "Tabu" ayağındaki yaraya rağmen depremzedelere ulaşmaya çalıştı

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KARAMAN (AA) - Karaman İl Jandarma Komutanlığı bünyesinde görev yapan arama kurtarma köpeği "Tabu", ayağından yaralanmasına rağmen depremin etkilediği Adıyaman'da 3 kişinin kurtarılmasını sağladı.

Kahramanmaraş merkezli 6 Şubat'taki depremlerin ardından bölgeye götürülen Tabu, Adıyaman'da yerini belirlediği 3 kişinin depremden 177, 207 ve 211 saat sonra sağ olarak çıkarılmalarına yardımcı oldu.

Karaman İl Jandarma Komutanlığı Arama Kurtarma Köpek Eğitmeni Jandarma Uzman Çavuş Cüneyt Acar, AA muhabirine, depremin hemen ardından kendilerine görev emri geldiğini, eğitmen arkadaşı Serdar Küçük ve Tabu ile Diyarbakır'a gittiklerini söyledi.

Burada iki gün görev yaptıklarını aktaran Acar, "Köpeğimizin enkazda ayağı kesildi. Yaralanınca ayağına 5 dikiş atıldı. Yaralı olmasına rağmen çalışmalarımız devam etti. Sonrasında Adıyaman'a görevlendirildik. Yorulmadan enkazda canlı tespit etmeye çalıştık." dedi.

Acar, depremin 177'nci saatinde Tabu'nun tepki verdiği alandan 7 yaşındaki çocuğun canlı çıkarıldığını belirterek, "Köpeğimizin yine tepki vermesi üzerine depremin 207'nci saatinde 11 yaşındaki çocuk, 211'inci saatinde 72 yaşındaki kadın sağ olarak çıkarıldı. Köpeğimiz tepki verince çok heyecanlanıyoruz. Vatandaşlarımız canlı olarak çıkarılınca çok sevindik. Mutluluğumuzu köpeğimize sarılarak gösteriyoruz." ifadesini kullandı.

- "Köpeğimiz bizim can dostumuz, çalışma arkadaşımız"

Köpek eğitmeni Jandarma Uzman Çavuş Serdar Küçük de bölgede herkesin fedakarca çalıştığını vurgulayarak, "Köpeğimiz tepki verip enkazdan canlı kurtarınca çok mutlu olduk. Bu duygu tarif edilemez. Birbirimize, köpeğimize sarıldık. Biz onlarla bir takımız. Onunla gurur duyuyoruz. Köpeğimiz bizim can dostumuz, çalışma arkadaşımız." diye konuştu.





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