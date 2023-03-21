Karaman'da uyuşturucu operasyonunda kişi tutuklandı

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KARAMAN (AA) - Karaman'da uyuşturucu operasyonunda gözaltına alınan 4 şüpheliden 1'i tutuklandı.

İl Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerinin uyuşturucu kullanımı ve satışına ilişkin yürüttüğü mücadele kapsamda, ekipler düzenledikleri operasyonda Ş.K, A.M.B, K.Ş. ve B.B.T'yi gözaltına aldı.

Ekiplerin şüphelilerin üzerlerinde yaptığı aramada bir miktar uyuşturucu madde ele geçirildi.

Olayla ilgili "uyuşturucu madde ticareti yapmak" suçundan gözaltına alınan şüphelilerden Ş.K. çıkarıldığı mahkemece tutuklandı, diğer zanlılara ev hapsi verildi.

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