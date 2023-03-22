SÜ Rektörü Aksoy, KMÜ Rektörü Gavgalı'yı ziyaret etti

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KARAMAN (AA) - Selçuk Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Metin Aksoy, Karamanoğlu Mehmetbey Üniversitesi (KMÜ) Rektörü Prof. Dr. Mehmet Gavgalı'yı makamında ziyaret etti.

Rektör Aksoy, Cumhurbaşkanlığı Kararnamesi ile KMÜ Rektörlüğüne atanan Rektör Gavgalı'yı tebrik ederek, görevinde başarılar diledi.

Rektör Gavgalı ise nazik ziyaretleri için Aksoy’a teşekkür ederek, bir süre sohbet etti.

Üniversitelerarası iş birliği, ortak yürütülecek projeler ve toplumsal katkı gibi konularda istişarelerde bulunan ikili, bölgenin gelişimi için ortak hareket etmenin önemine vurgu yaptılar.

Ziyaret, iyi dilek temennilerin ardından sona erdi.

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