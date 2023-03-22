Karaman'da Küçükler Judo İl Birinciliği Müsabakaları sona erdi

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KARAMAN (AA) - Karaman Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü koordinesinde okul sporları faaliyetleri kapsamında düzenlenen Okullar Arası Küçükler Judo İl Birinciliği Müsabakaları son gün yapılan karşılaşmaların ardından sona erdi.

Merkez Çok Amaçlı Spor Salonu'nda düzenlenen müsabakalarda minderde tüm hünerlerini sergileyen küçük judocuların performansı büyük beğeni topladı.

Kız ve erkekler kategorisinde toplam 18 sıklette yapılan müsabakalar sonunda İbrahim Bey Ortaokulu birinci, Ömer Dinçer İmam Hatip Ortaokulu ikinci, Cahit Zarifoğlu İmam Hatip Ortaokulu üçüncü, Yavuz Selim Ortaokulu dördüncü oldu.

Müsabakalar sonunda il birincisi olan İbrahim Bey Ortaokulu, Türkiye şampiyonası grup müsabakalarında Karaman’ı temsil etmeye hak kazandı.

Müsabakalar sonunda dereceye giren sporculara kupa ve madalyaları ise düzenlenen törenle verildi.

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