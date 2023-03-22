AK Parti Karaman Milletvekili Şeker'in ramazan ayı mesajı

KARAMAN (AA) - AK Parti Karaman Milletvekili Recep Şeker ramazan ayının başlangıcı dolayısıyla mesaj yayımladı.

Şeker mesajında on bir ayın sultanı mübarek ramazan ayına milletçe kavuşmanın sevinç ve mutluluğunu yaşadıklarını belirtti.

Dayanışma, paylaşma, kardeşlik ve sevgi bağlarının kuvvetlenerek, birlik ve beraberliği daha da güçlendiği ramazan ayının bütün hayır ve bereketleri özünde topladığını ifade eden Şeker şunları kaydetti:

"Bin aydan daha hayırlı mübarek Kadir Gecesi ramazan ayı içinde idrak edilmekte ve insanları karanlıktan aydınlığa çıkaran Yüce Kitabımız Kur'an-ı Kerim bu ayda indirilmiştir. Bu konuda Yüce Rabbimiz Kur'an-ı Kerim'de 'Ramazan ayı, insanlara yol gösterici, doğrunun ve doğruyu eğriden ayırmanın açık delilleri olarak Kur'an’ın indirildiği aydır.' buyurmuştur. Bu duygu ve düşünceler ile mübarek ramazan ayının, aziz milletimizin birlik ve beraberliğine, tüm insanlık için huzur ve manevi kazançlara, sağlık ve afiyete vesile olmasını Yüce Allah'tan niyaz eder, aziz milletimizin, tüm İslam aleminin ve Karamanlı hemşerilerimin mübarek ramazan ayını en kalbi duygularımla tebrik ediyorum."

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