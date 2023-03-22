Karaman Belediye Başkanı Kalaycı'nın ramazan ayı mesajı

KARAMAN (AA) - Karaman Belediye Başkanı Savaş Kalaycı, ramazan ayının başlangıcı dolayısıyla mesaj yayımladı.
Kalaycı, mesajında rahmet, mağfiret ve bereket ayı olan on bir ayın sultanı ramazana kavuşmanın sevincini yaşadıklarını belirtti.
Mübarek Ramazan-ı Şerif'in şehrimize, ülkemize ve milletimize hayırlara vesile olmasını dileyen Kalaycı, şunları kaydetti:
"Ramazan ayının manevi atmosferini hep birlikte paylaştığımız güzelliklerle dolu bu mübarek ayda, kalplerimizden sevgiyi, sofralarımızdan bereketi, evlerimizden huzur ve saadeti eksik etmemesini Yüce Allah'tan niyaz ediyorum. Cenab-ı Hakkın bizleri sağlık, esenlik, birlik ve beraberlik içinde Ramazan Bayramı'na kavuşturması temennisiyle tüm İslam aleminin ramazan ayını tebrik ediyor, Karamanlı hemşehrilerimi sevgi, saygı ve en kalbi duygularla selamlıyorum."