Karaman Belediye Başkanı Kalaycı'nın ramazan ayı mesajı

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KARAMAN (AA) - Karaman Belediye Başkanı Savaş Kalaycı, ramazan ayının başlangıcı dolayısıyla mesaj yayımladı.

Kalaycı, mesajında rahmet, mağfiret ve bereket ayı olan on bir ayın sultanı ramazana kavuşmanın sevincini yaşadıklarını belirtti.

Mübarek Ramazan-ı Şerif'in şehrimize, ülkemize ve milletimize hayırlara vesile olmasını dileyen Kalaycı, şunları kaydetti:

"Ramazan ayının manevi atmosferini hep birlikte paylaştığımız güzelliklerle dolu bu mübarek ayda, kalplerimizden sevgiyi, sofralarımızdan bereketi, evlerimizden huzur ve saadeti eksik etmemesini Yüce Allah'tan niyaz ediyorum. Cenab-ı Hakkın bizleri sağlık, esenlik, birlik ve beraberlik içinde Ramazan Bayramı'na kavuşturması temennisiyle tüm İslam aleminin ramazan ayını tebrik ediyor, Karamanlı hemşehrilerimi sevgi, saygı ve en kalbi duygularla selamlıyorum."

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