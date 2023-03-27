Karaman'da okullar arası küçükler masa tenisi il birinciliği müsabakaları yapıldı

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KARAMAN (AA) - Karaman Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü koordinesinde okul sporları faaliyet programı kapsamında düzenlenen okullar arası küçükler masa tenisi il birinciliği müsabakaları sona erdi.

Merkez Spor Salonu’nda 8 okul takımından 32 sporcunun birincilik mücadelesine sahne olan müsabakalarda küçük raketler il birinciliği için ter döktü.

Müsabakalarda erkekler kategorisinde Mevlana Ortaokulu birinci, Fikret Ünlü YİBO Ortaokulu ikinci, Şehit Oğuzhan Küçük İmam Hatip Ortaokulu üçüncü, Yavuz Sultan Selim Ortaokulu dördüncü oldu. Kızlarda ise TOKİ Ortaokulu birinci, Yavuz Sultan Selim Ortaokulu ikinci, Makbule Orman Ortaokulu üçüncü, Anafartalar Ortaokulu dördüncü oldu.

Kızlar ve erkekler kategorisinde il birincisi olarak dereceye giren takımlar ayrıca Türkiye şampiyonası grup müsabakalarında Karaman'ı temsil etmeye hak kazandı.

Müsabakalar sonunda dereceye giren takımlara kupa ve madalyaları ise düzenlenen törenle verildi.

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