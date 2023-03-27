Karaman'da 2 motosikletin koyun sürüsüne çarpması sonucu 4 kişi yaralandı

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KARAMAN (AA) - Karaman'da 2 motosikletin koyun sürüsüne çarpması sonucu 1'i ağır 3 kişi yaralandı, 11 koyun telef oldu.

Alınan bilgiye göre, Ersin Uğur idaresindeki 70 ABN 622 plakalı motosiklet ile Hasan Yalçın'ın kullandığı 70 ABM 796 plakalı motosiklet Karaman - Mersin karayolu 3'ncü kilometresinde yolun karşısına geçirilmeye çalışılan koyun sürüsüne çarptı.

Kazada sürücülerden Hasan Yalçın ile motosikletlerde yolcu olarak bulunan Yasemin Ersarı ve Arife Korkmaz yaralandı,11 koyun da telef oldu.

Karaman Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırılan yaralılardan Arife Korkmaz'ın hayati tehlikesinin bulunduğu öğrenildi.

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