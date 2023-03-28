Karaman'da Yeşilay Haftası Satranç Turnuvası yapıldı

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KARAMAN (AA) - Karaman Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü Satranç İl Temsilciliği tarafından Yeşilay Haftası etkinlikleri kapsamında satranç turnuvası düzenlendi.



Karaman Satranç İl Temsilciliğinin 2023 yılı faaliyet takviminde yer alan "Yeşilay Haftası Satranç Turnuvası", 8 yaş altı, 10 yaş altı, 14 yaş altı ve açık kategorilerinde düzenlenen müsabakaların ardından sona erdi.

Piri Reis Kültür Merkezi Satranç Salonunda düzenlenen turnuvaya yoğun ilgi gösteren sporcular yaş kategorilerinde birincilik için tek döktü.

Sporcu ailelerinin de çocukların heyecanına ortak olduğu müsabakalarda ayrıca Yeşilay tanıtım broşürleri dağıtılarak farkındalık çalışması yapıldı.

2 gün süren müsabakalarda dereceye giren sporculara madalyaları ise Yeşilay Karaman Şube Başkanı İhsan Duru ve Yeşilay Yönetim Kurulu üyesi Av. Neslihan Akkaya, Satranç il temsilcisi Mustafa Eroğlu, hakemler ve sporcu velileri tarafından verildi.

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