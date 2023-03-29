Mahalli Satranç Turnuvasının Kupaları sahiplerini buldu

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KARAMAN (AA) - Karaman Satranç İl Temsilciliği tarafından düzenlenen Okullar Arası Mahalli Satranç Turnuvasında derece alan okullara kupaları verildi.

Karaman Satranç İl Temsilciliğinin 2023 yılı faaliyet takviminde yer alan Okullar Arası Mahalli Satranç Turnuvası minikler, küçükler ve gençler kategorilerinde düzenlendi.

Piri Reis Kültür Merkezi Satranç Salonu'nda düzenlenen turnuvaya 100 takım ve 400 öğrenci katılım sağladı.



Öğrencilerin yoğun ilgi gösterdiği turnuvada takımlar birincilik için ter döktü.

Altı gün süren müsabakalarda dereceye giren takımlara madalyalarıyla kupaları İl Milli Eğitim Müdürü Mehmet Çalışkan, Karaman Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü Şube Müdürü Mustafa Karadeniz, Okul Sporları İl Temsilcisi ve ASKF Başkanı Yaşar Çalışkan, satranç il temsilcisi Mustafa Eroğlu ve okul müdürleri tarafından verildi.





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