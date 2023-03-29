KMÜ'de depremde hayatını kaybeden öğrenciler adına fidan dikildi

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KARAMAN (AA) - Karamanoğlu Mehmetbey Üniversitesi (KMÜ) Genç TEMA Öğrenci Topluluğu tarafından depremde hayatını kaybeden öğrenciler adına hatıra ormanı oluşturuldu.

Fidan dikim etkinliği öncesinde Karaman Orman İşletme Müdürü Numan Yöner, KMÜ Rektörü Prof. Dr. Mehmet Gavgalı'yı makamında ziyaret etti.

Gavgalı, Karaman'da yapılan çalışmalar hakkında Yöner'den bilgi aldı.



Program öncesi TEMA Karaman İl Başkanı Halil Başkalkan, katılımcılara fidan dikimi hakkında bilgi verdi.

Daha sonra 30 fidan üniversite yerleşkesinde toprakla buluşturuldu.





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