Karaman'da Okullararası Yıldızlar Hentbol İl Birinciliği müsabakaları sona erdi

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KARAMAN (AA) - Karaman’da düzenlenen Okullararası Yıldızlar Hentbol İl Birinciliği müsabakaları tamamlandı.

Karaman Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü tarafından okul sporları faaliyetleri kapsamında düzenlenen Okullararası Yıldızlar Hentbol İl Birinciliği müsabakaları kızlar ve erkekler kategorisinde son gün oynanan 3 karşılaşmanın ardında sona erdi.

Karamanoğlu Mehmetbey Üniversitesi Spor Salonunda 3 gün devam eden müsabakalarda, 7 okul takımından 84 sporcu il birinciliği için mücadele etti.

Müsabakalar sonunda yıldız erkekler kategorisinde Zübeyde Hanım Ortaokulu birinci, Bifa Ortaokulu ikinci, Mareşal Mustafa Kemal İlkokulu üçüncü, Yavuz Selim Ortaokulu dördüncü oldu. Kızlarda da Bifa Ortaokulu şampiyon olurken, Mareşal Mustafa Kemal İlkokulu ikinci, Yavuz Selim Ortaokulu üçüncü oldu.

Kategorilerinde il birincisi olan Zübeyde Hanım Ortaokulu ve Bifa Ortaokulu, yapılacak Türkiye Şampiyonası grup müsabakalarında Karaman'ı temsil etmeye hak kazandı.

Müsabakalarda dereceye giren sporculara kupa ve madalyaları düzenlenen törenle verildi.

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