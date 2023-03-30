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Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Karaman'da Sertavul Geçidi kar yağışı nedeniyle ağır vasıtaların geçişine kapatıldı

AA

Karaman'da Sertavul Geçidi kar yağışı nedeniyle ağır vasıtaların geçişine kapatıldı

KARAMAN (AA) - Karaman'da Sertavul Geçidi, kar yağışı ve buzlanma nedeniyle ağır vasıtaların geçişine kapatıldı.

İl Emniyet Müdürlüğü Bölge Trafik Denetleme Şubesi ekipleri, kar ve tipi nedeniyle kontrol noktasında uygulama yaptı.

Ekipler, kar, sis ve buzlanmadan dolayı oluşabilecek kazaları önlemek amacıyla Karaman-Mersin kara yolu Sertavul Geçidi'ni ağır vasıtaların geçişine kapattı.

Diğer araçlarda kar lastiği ve zincir denetimi yapıldı.

Karayolları Genel Müdürlüğüne bağlı ekipler ise güzergahlarda kar küreme ve tuzlama çalışması yapıyor

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