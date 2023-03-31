KMÜ'de kitap okuma etkinliği

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KARAMAN (AA) - Karamanoğlu Mehmetbey Üniversitesi (KMÜ) Rektörü Prof. Dr. Mehmet Gavgalı, Kütüphane ve Dokümantasyon Daire Başkanlığı tarafından düzenlenen kitap okuma etkinliğine katıldı.

59. Kütüphane Haftası dolayısıyla düzenlenen kitap okuma etkinliğinde Gavgalı'nın yanı sıra Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Nevzat Aydın, üniversitenin akademik ve idari personeli ile depremden etkilenen çocuklar yer aldı.

Etkinlikte, Rektör Gavgalı depremden etkilenen çocuklara kitap hediye ederek, kendileri ile bir süre sohbet etti.

Program, çocuklara kütüphanenin gezdirilmesi ve genel bilgilerin anlatılmasının ardından sona erdi.

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