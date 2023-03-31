Karaman'da ilkokullara spor malzemesi dağıtıldı

KARAMAN (AA) - Karaman İl Milli Eğitim Müdürlüğü spor seferberliği kapsamında ilkokullara atletizm seti ve ortaokullara bocce malzemeleri dağıttı.

İl Milli Eğitim Müdürü Mehmet Çalışkan, yaptığı açıklamada modern çağın yaşam koşulları içerisinde vücutta oluşan tahribata karşı, bedensel ve ruhsal tamiratın en kolay yolunun spor yapmak olduğunu belirtti.

Toplumda spor kültürünün gelişmesine katkı sağlamak, ulusal ve uluslararası alanlarda spor branşlarında daha fazla başarı elde etmek için okul spor kulüplerinin sayısını artırdıklarını ifade eden Çalışkan, şunları kaydetti:

"Arzumuz her öğrencimizin en az bir spor branşıyla ilgilenerek daha kaliteli bir yaşam sürdürebilmesidir. Farklı meziyet ve yatkınlıklarla donatılmış her bir çocuğumuz için elbette bir spor dalı vardır. Kimi yavrumuz bireysel, kimi çocuğumuz da takım oyunlarında başarılı olabilir. Fakat en önemlisi spor kültürü içerisinde hayatı disipline etmek ve sağlıklı yaşama alışkanlığı kazanmak için güzel bir başlangıç yapıyoruz. Bunun için ilk etapta bocce ve atletizm alanlarında ihtiyaç duyulacak malzemeleri okullarımıza temin ediyoruz. İnşallah ileriki dönemde daha farklı spor malzemeleriyle okullarımızı zenginleştirmeye devam edeceğiz."

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