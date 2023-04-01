Karaman'da beyin ölümü gerçekleşen hasta organlarıyla 4 kişiye "can" oldu

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KARAMAN (AA) - Karaman'da trafik kazası sonucu beyin ölümü gerçekleşen Arife Korkmaz'dan (22) alınan kalp, karaciğer ve böbrek, dört hastaya nakledildi.

Karaman-Mersin kara yolunun 3. kilometresinde 27 Mart'ta meydana gelen trafik kazasında yaralanan Arife Korkmaz'ın, tedavi gördüğü Karaman Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde beyin ölümü gerçekleşti.



Hastane yetkililerinin görüştüğü aile, Korkmaz'ın organlarını bağışlama kararı aldı.

Karaman Eğitim ve Araştırma Hastanesi Organ Nakli Koordinatörlüğünün Antalya Bölge Koordinasyon Merkezi ile iletişime geçmesiyle bağışlanan organların uygun hastalara nakli için çalışmalar başlatıldı.

Ankara Başkent Hastanesi Organ Nakli Ekibi, Akdeniz Üniversitesi Hastanesi Organ Nakli Ekibi ve Karaman Eğitim ve Araştırma Hastanesi ekibinin katılımıyla Eğitim ve Araştırma Hastanesinde yapılan operasyonla Arife Korkmaz'ın kalbi, böbrekleri ve karaciğeri alındı.

Uygun hastalara nakledilmek üzere Korkmaz'ın kalbi Akdeniz Üniversitesi Hastanesine, sol böbreği Konya Başkent Hastanesine, sağ böbreği Meram Tıp Fakültesine, karaciğeri ise İstanbul Koç Üniversitesine gönderildi.

Oganlar burada hastalara nakledildi.

Karaman Eğitim ve Araştırma Hastanesinden yapılan açıklamada "Vefat eden genç kardeşimize Allah'tan rahmet diler, kendi acılarını bir yana koyup organ nakli bekleyen hastalara umut olan ailesine teşekkür eder, başsağlığı dileriz." ifadesine yer verildi.

Ersin Uğur yönetimindeki 70 ABN 622 plakalı motosiklet ile Hasan Yalçın'ın kullandığı 70 ABM 796 plakalı motosiklet, 27 Mart'ta Karaman-Mersin kara yolunun 3. kilometresinde yolun karşısına geçirilmeye çalışılan koyun sürüsüne dalmıştı. Kazada sürücüler ile terkilerindeki Yasemin Ersarı ve Arife Korkmaz yaralanmış, 11 koyun telef olmuştu.

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