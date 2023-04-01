KMÜ Rektörü Gavgalı, Konya Seydişehir Eti Alüminyum Tesislerini ziyaret etti

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KARAMAN (AA) - Karamanoğlu Mehmetbey Üniversitesi (KMÜ) Rektörü Prof. Dr. Mehmet Gavgalı, Konya Seydişehir Eti Alüminyum Tesisleri Genel Müdürü Mehmet Arkan'ı ziyaret etti.

Rektör Gavgalı ilk olarak Eti Alüminyum Tesisleri hakkında yapılan bilgilendirme toplantısına katıldı. Toplantının ardından tesislerde incelemelerde bulunan Gavgalı, üretim aşamaları hakkında tesis yetkililerinden bilgiler aldı.

Gelecek dönemde gerçekleştirilecek olan proje ve iş birliklerinin de görüşüldüğü ziyarette Rektör Gavgalı, KMÜ olarak Seydişehir Eti Alüminyum Tesisleri ile ortak projelerde buluşacaklarını ifade etti.

Ziyarette Rektör Gavgalı'ya Necmettin Erbakan Üniversitesi Seydişehir Ahmet Cengiz Mühendislik Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Hidayet Oğuz, Eti Alüminyum Tesisi Koordinatörü Ömer Faruk Kanık ile KMÜ Öğretim Üyeleri Doç. Dr. Elif Yılmaz, Doç. Dr. Selami Balcı ve Doç. Dr. Aydın Rüşen eşlik etti.

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