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Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Karaman'da bir kişi inşaat alanında ölü bulundu

AA

Karaman'da bir kişi inşaat alanında ölü bulundu

KARAMAN (AA) - Karaman'da bir kişi şantiyede ölü bulundu.

Alınan bilgiye göre, Başakşehir Mahallesi'ndeki bir inşaatın şantiyesinde etrafı kontrol eden görevli, yerde hareketsiz yatan bir kişi olduğunu gördü. Görevli, olay yerine polis ve sağlık ekiplerini çağırdı. Sağlık ekipleri söz konusu kişinin öldüğünü tespit etti.

Ekiplerin yaptığı incelemede, cesedin 20 yaşındaki Mehmet Elmas'a ait olduğu belirlendi.

Elmas'ın cenazesi Cumhuriyet Savcısının incelemesinden sonra otopsi için Karaman Eğitim ve Araştırma Hastanesi Morguna kaldırıldı.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Karaman haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Karaman Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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