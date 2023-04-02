Karaman'da bir kişi inşaat alanında ölü bulundu

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KARAMAN (AA) - Karaman'da bir kişi şantiyede ölü bulundu.

Alınan bilgiye göre, Başakşehir Mahallesi'ndeki bir inşaatın şantiyesinde etrafı kontrol eden görevli, yerde hareketsiz yatan bir kişi olduğunu gördü. Görevli, olay yerine polis ve sağlık ekiplerini çağırdı. Sağlık ekipleri söz konusu kişinin öldüğünü tespit etti.

Ekiplerin yaptığı incelemede, cesedin 20 yaşındaki Mehmet Elmas'a ait olduğu belirlendi.



Elmas'ın cenazesi Cumhuriyet Savcısının incelemesinden sonra otopsi için Karaman Eğitim ve Araştırma Hastanesi Morguna kaldırıldı.

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