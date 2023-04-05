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Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Karaman'da 5 Nisan Avukatlar Günü kutlandı

AA

Karaman'da 5 Nisan Avukatlar Günü kutlandı

KARAMAN (AA) - Karaman'da 5 Nisan Avukatlar Günü dolayısıyla tören düzenlendi.

Cumhuriyet Meydanı'nda düzenlenen törende, Karaman Baro Başkanı Oktay Yılmaz, Atatürk Anıtı'na çelenk sundu.

Törende, saygı duruşunda bulunulmasının ardından İstiklal Marşı okundu.

Yılmaz, yaptığı konuşmada, Kahramanmaraş merkezli depremde on binlerce insanı ve 112 avukatı kaybettiklerini söyledi.

Deprem bölgesindeki barolara kayıtlı 17 bin 964 avukat ve 3 bin 762 stajyer avukatın, depremin sonuçlarından doğrudan etkilendiğini ifade eden Yılmaz, şunları kaydetti:

"10 bine yakın meslektaşımızın ev veya ofislerinde ağır hasar meydana gelmiştir. Bu koşullar altında, başta deprem bölgesi olmak üzere, yurttaşlarımızın adalete erişim haklarının güvencesi, dün olduğu gibi bugün de avukatlardır. Güçlü bir savunma makamının, bağımsız yargının ve adil yargılanma hakkının teminatı olduğunun bilinciyle depremden etkilenen tüm meslektaşlarımızın avukatlık mesleğinin onuruna uygun olarak mesleklerini tekrar icra edebilmeleri ve mesleğimizin bugüne kadar her mecrada dile getirilen köklü sorunlarının bir savunma reformu ile çözümü için TBB'nin ve tüm baroların mücadelesi birlikte ve tam bir kararlılık içerisinde devam edecektir."

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Karaman haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Karaman Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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