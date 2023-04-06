Vali Akkoyun, depremzede vatandaşlarla iftarda bir araya geldi

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KARAMAN (AA) - Karaman Valisi Tuncay Akkoyun, Karaman Nefise Sultan KYK Kız Öğrenci Yurdunda kalan afetzede vatandaşlarla bir araya gelerek iftar yaptı.



Akkoyun iftar sonrası yaptığı açıklamada, "Karaman'da misafir ettiğimiz afetzede vatandaşlarımızla birlikteyiz. Sofralarda iftar vaktinin bereketini, gönüllerde kardeşliğimizin muhabbetini paylaşıyoruz. Rabbim tuttuğumuz oruçları kabul etsin." dedi.

İftar programına Karaman Belediye Başkanı Savaş Kalaycı, Karamanoğlu Mehmetbey Üniversitesi Rektörü Prof.Dr. Mehmet Gavgalı, İl Emniyet Müdürü Ayhan Taş, İl Jandarma Komutanı Kd. Alb. Mustafa Çetinkaya ve Gençlik ve Spor İl Müdürü Ali Osman Bebek de katıldı.

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