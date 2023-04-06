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KARAMAN (AA) - Karaman'da seçim güvenliği toplantısı yapıldı.



Yunus Emre Toplantı Salonunda Vali Tuncay Akkoyun Başkanlığında gerçekleştirilen toplantıda, Karaman İl Emniyet Müdürlüğü ve İl Jandarma Komutanlığı tarafından seçim güvenliğine ilişkin alınacak tedbirler konusunda bilgilendirme sunumu yapıldı.

Ardından Vali Akkoyun tarafından, yapılacak seçimlerin huzur ve güven ortamı içerisinde tamamlanması için değerlendirmelerde bulunuldu.

Toplantıya, Cumhuriyet Başsavcısı Ali İhsan Akdoğan, Adli Yargı Adalet Komisyonu Başkanı Osman Yılmaz, Vali Yardımcısı Oğuz Şenlik, İlçe Kaymakamları, İl Emniyet Müdürü Ayhan Taş, İl Jandarma Komutanı Kd. Alb. Mustafa Çetinkaya, İl Seçim Kurulu Başkanı Hakim Pelin Burçin Doğaner, Merkez İlçe Seçim Kurulu Başkanı Hakim Selin Yılmaz, İl Seçim Kurulu Müdürü Feyza Kılıçarslan ve ilgili kurum amirleri ve temsilcileri katıldı.

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